Жюри Каннского кинофестиваля возглавит режиссер Спайк Ли

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский кинорежиссер Спайк Ли возглавит жюри 74-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 6 по 17 июля 2021 года. Об этом сегодня заявили организаторы смотра, сообщает ТАСС.

"Мы подтверждаем, что американский кинорежиссер Спайк Ли будет председателем жюри 74-го Каннского кинофестиваля, который пройдет в этом году с 6 по 17 июля. Его преданность кино и его энергия помогут нам подготовить этот большой фестиваль, которого ждет весь мир", - подчеркнули организаторы. В администрации смотра добавили, что имена членов жюри объявят в начале июня.

В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии. Некоторые ленты, планировавшиеся к показу, были продемонстрированы на других фестивалях и тематических показах в кинотеатрах.

Среди наиболее известных работ Спайка Ли - полнометражная лента "Малкольм Икс", включенная в национальный реестр фильмов США.-0-