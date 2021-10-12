Журналисты украинских СМИ проводят акцию протеста в день саммита Украина - ЕС

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники закрытых по решению украинской власти телеканалов "112 Украина", "Первый Независимый", NewsOne, ZIK в день саммита Украина - ЕС проводят акцию для привлечения внимания к нарушению свободы слова в стране. Об этом сообщает телеканал "Первый Независимый".

Журналисты собрались на Бориспольской трассе под Киевом, по которой участники саммита едут из аэропорта. Они развернули плакаты с надписями на украинском и английском языках: " Первый Независимый", "112 Украина", NewsOne, ZIK незаконно закрыты властью", "Зеленский уничтожает свободу слова в Украине". Кроме того, у журналистов символически заклеены рты.

Участники акции заявили, что, кроме транспарантов, приготовили также письма представителям Евросоюза о незаконности действий украинской власти, которые сегодня будут переданы участникам саммита Украина - ЕС.

"Сколько европейские чиновники будут продолжать замалчивать проблемы, которые существуют в Украине? Я считаю, что вопрос незаконного закрытия медиа в нашей стране должен обсуждаться сегодня на саммите Украине - ЕС", - сказал политолог Сергей Годный, который пришел поддержать журналистов.

Журналисты закрытых медиа хотят обратить внимание международных партнеров на то, что в последнее время в Украине наблюдается сворачивание процесса укрепления законности в сфере функционирования украинских средств массовой информации. Это проявляется в отсутствии результатов расследования уголовных дел, связанных с нападениями на журналистов и блогеров, открытой цензурой со стороны государства, которая распространяется исключительно на оппозиционные СМИ, и главное - во внесудебном преследовании СМИ, находящихся в оппозиции к действующей власти. Не меньшую обеспокоенность вызывают провокации праворадикальных сил, физические расправы таких группировок с журналистами, которые якобы исповедуют "неправильные" политические взгляды.

Отмечается, что сегодня журналисты закрытых украинских медиа также проведут акцию под стенами Мариинского дворца в других местах, которые посетят гости саммита.-0-