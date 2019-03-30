Значительная часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле, электричество пропало в 21 регионе страны, сообщает газета
Причины инцидента пока не установлены. Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ выйти в воскресенье, 31 марта, на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране.
Как сообщалось, самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, тогда без света остался Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. Подачу электроэнергии восстанавливали почти неделю, по многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей.-0-
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