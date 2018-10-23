Более 60 претендентов из разных стран подали заявки на участие в IFMC 2018 в Витебске

23 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 60 претендентов из разных стран подали заявки на участие в конкурсе XXXI Международного фестиваля современной хореографии (IFMC) в Витебске. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора Центра культуры "Витебск" по специальным проектам Марина Романовская, передает корреспондент БЕЛТА.

IFMC 2018 в Витебске пройдет с 20 по 25 ноября. Его главная интрига - международный конкурс современной хореографии - проводится в три тура. Первый - это отбор заявок экспертным советом на основании представленных видеоматериалов. На этом этапе отсмотрены заявки 63 претендентов из Беларуси, Армении, Германии, Италии, Китая, Польши, Молдовы, России и других стран, которые представили 99 произведений.

"В их числе много уже известных нам хореографов и режиссеров, но есть и молодые интересные ребята, которые пробуют свои силы. Заявлено очень много сильных работ, поэтому назвать точное количество участников конкурса и стран мы пока не можем. По положению о конкурсе итоги первого тура будут подведены 25 октября. Думаю, это будет 12-15 стран", - подчеркнула Марина Романовская.

Много сильных работ заявили белорусские хореографы. "На данный момент мы даже в некоторой растерянности, кого брать", - добавила организатор.

Второй, закрытый тур пройдет в присутствии международного жюри в концертном зале "Витебск" 22-23 ноября. Работы финалистов в заключительном, публичном туре зрители смогут увидеть 24 ноября. Победителям конкурса будут присвоены звания лауреатов, вручены дипломы и установленные денежные премии. Также по итогам финала будут определены обладатели специальных премий "За смысловое наполнение танца", "Постскриптум" и спецпремия имени Евгения Панфилова, которая вручается лучшему хореографу.

На фестивале также запланированы интерактивные лекции, теоретические мастер-классы, семинары, круглые столы, творческие лаборатории танцовщиков, практические и теоретические мастер-классы и другие события. В фойе концертного зала "Витебск" будут экспонироваться выставка-инсталляция, посвященная 30-летию фестиваля "Музей-архив", фотопроект Анны Мойсеюк-Барковской "Диалог с собой" (Литва) и выставка скульптур "Пластика формы" Андрея Воробьева (Беларусь).

Учредителями фестиваля выступают Министерство культуры, Витебский облисполком, Витебский горисполком, Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Организатор - Центр культуры "Витебск".-0-