Документальную пьесу против домашнего насилия покажут в Витебске

12 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Документальную пьесу "Семь" против домашнего насилия покажут 15 октября в концертном зале "Витебск", сообщили БЕЛТА организаторы.

Пьеса "Семь" - документальное театральное произведение, основанное на фрагментах личных интервью с семью выдающимися женщинами из разных стран мира. Это истории реальных людей, которые пострадали от насилия, преследования, презрения, унижения и различных социальных ограничений. Пьеса уже побывала в 30 странах мира и переведена на 24 языка, включая белорусский.

В роли чтецов в Витебске выступят телеведущая Виктория Сенкевич, советник-посланник посольства Литвы в Беларуси Донатас Аугулис, волонтер театрального кружка "Премьера" Лариса Туминская, атташе-консул посольства Эстонии в Беларуси Кадри Лутт, руководитель и режиссер Народного молодежного театра "Колесо" Влада Цвики, второй секретарь посла Швеции в Беларуси Питер Моллер, заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин и председатель Постоянной комиссии Витебского областного Совета депутатов по вопросам социальной сферы, социальной защиты граждан и делам молодежи, председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Галина Желанова.

"Постановка в Витебске также будет сопровождаться экспертной дискуссией о проблематике домашнего насилия в Беларуси. В ней примут участие представители профильных организаций города, деятельность которых направлена на противодействие насилию в семье", - отметили организаторы.

Показ пьесы "Семь" бесплатный, вход по билетам и пригласительным. Ограниченное количество билетов будет доступно для желающих посетить спектакль в кассе КЗ "Витебск" в день показа с 12.00. Начало пьесы в 17.30.

Постановка пьесы "Семь" в Витебске станет одной из пяти запланированных в Беларуси в октябре-ноябре 2018 года. Инициатива реализуется Фондом ООН в области народонаселения в сотрудничестве с БОКК и направлена на формирование нулевой толерантности общества к насилию в семье, призвана начать публичную дискуссию на эту тему.

Организаторами мероприятия выступили Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси при поддержке посольства Королевства Швеции.

Согласно результатам исследования по распространенности насилия в отношении женщин, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в 2018 году, каждая вторая женщина хотя бы раз подвергалась тому или иному виду насилия. Исследование выполнено по заказу Фонда ООН в области народонаселения по проекту международной технической помощи "Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь".-0-