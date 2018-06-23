"Джазовые вечера" стартуют в Минске

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" стартует сегодня в Минске на территории Верхнего города, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Основная тема вечера - джем-баттл исполнителей на духовых инструментах. Выступления пройдут под аккомпанемент "Премьер Оркестра".

"Джазовые вечера" - яркий и интересный проект. Из года в год фестиваль предлагает разнообразную программу, предоставляя зрителям возможность услышать как профессионалов, так и тех, кто делает только первые шаги на сцене. Каждый вечер фестиваля - 23 июня, 30 июня, 7 июля - будет посвящен отдельной теме.

Во время концертов на сцену выйдут белорусские музыканты, а также гости из США, Германии, Бразилии, Франции, Израиля, Кубы и России. Прозвучит инструментальная и вокальная джазовая музыка разных стилей и направлений - от классического джаза и свинга до бибопа, этно и смус-джаза. В числе приглашенных артистов не только молодые музыканты, но и признанные во всем мире джазовые звезды, такие как Алекс Сипягин - солист биг-бенда Чарли Мингуса, солист SWR Big Band Клаус Райхшталлер, виртуозная французская пианистка из "Билли Кобэм Бенд" Камелия Бен Насер, приезд которых станет большим событием для ценителей джазовой музыки.

Традиционно активное участие в проекте примут и белорусские музыканты, которые в этом году будут представлены как лучшими столичными джазовыми проектами, так и музыкантами из регионов. Фестиваль откроет молодой коллектив "Минимал Грув Бенд" из города Иваново Брестской области. Продемонстрирует минчанам свое творчество виртуозный саксофонист, выходец из Беларуси Алексей Малахов, сумевший добиться признания на европейской джазовой сцене.

Вход на все концерты свободный. Начало в 20.30.

Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком и концертное агентство "4А-Ивент". Генеральный партнер фестиваля - ОАО "Банк БелВЭБ".-0-