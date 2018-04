Элени Фурейра с песней "Fuego" представит Кипр на "Евровидении-2018"

Имя: Элени Фурейра

Возраст: 31 год

Страна: Кипр

Название песни: "Fuego"

Автор: Алекс Пи

Певица Элени Фурейра исполнит песню от Кипра в этом году на "Евровидении". Она выступит в первом полуфинале (8 мая) с песней "Fuego", что в переводе означает "Огонь".

Текст песни Элени Фурейра "Fuego"

Take a dive into my eyes

Yeah, the eyes of lioness

Feel the power, they ain't lying

A little look, a little touch

You know the power of silence

Yeah keep it up, keep it up

I was looking for some high-high-highs, yeah

'Til I got a doze of you

You got me pelican fly-fly-flyin'

'Cause I'm way up and I ain't comin' down

Keep taking me higher

Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah ah yeah

'Cause I'm burning up and I ain't coolin' down

Yeah I got the fire

Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah ah yeah

Fuego

Fuego

Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah ah yeah

Fuego

Take me in, take a breath

Ain't no hidden agenda

What you see is what you get

I was looking for some high-high-highs, yeah

'Til I got a doze of you

You got me pelican fly-fly-flyin'

'Cause I'm way up and I ain't comin' down

Keep taking me higher

Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah ah yeah

'Cause I'm burning up and I ain't coolin' down

Yeah I got the fire

Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah ah yeah

Fuego

Fuego

Ah yeah ah yeah ah yeah, yeah ah yeah ah yeah

Fuego

Oh your love is like wild-wildfire

You got me pelican fly-fly-flyin'

Элени родилась в Албании, но выросла в Греции, где и живет сейчас. А на "Евровидении" девушка будет представлять Кипр. Музыкальная карьера Элени началась в 2007 году. Она несколько лет выступала в составе группы, после чего приняла решение начать сольную карьеру. Трижды она пыталась попасть на "Евровидение" от Греции, однако ни одна из попыток не увенчалась успехом. В национальном отборе на Кипре девушке наконец улыбнулась удача.

Элени Фурейра в Instagram

Элени Фурейра в Facebook