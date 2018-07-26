Федор Бондарчук снимает фильм "Притяжение 2"

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федор Бондарчук приступил к съемкам продолжения фильма "Притяжение", об этом сообщает пресс-служба компании Art Pictures.

"В Москве стартовали съемки продолжения фантастического блокбастера Федора Бондарчука "Притяжение-2" совместного производства кинокомпаний Art Pictures Studio, "Водород", телеканала "Россия 1" и Национальной Медиа Группы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первая часть нашумевшей картины про инопланетное вторжение вышла в 2017 году, ее посмотрели более 4 млн людей по всему миру, кассовые сборы превысили 1 млрд российских рублей по России и СНГ.

Создатели второй части "Притяжения" обещают, что экшн-сцен и зрелищности в фильме станет больше. По сюжету, с момента первого визита инопланетян прошло три года. Главные роли, как и в первой части, исполнят Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Людмила Максакова, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш.

Продюсеры картины не изменились: Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Антон Златопольский.-0-