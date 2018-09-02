Фотовыставка "От Минска на все четыре стороны" откроется 5 сентября в галерее Савицкого

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "От Минска на все четыре стороны" к Дню города откроется 5 сентября в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили корреспонденту БЕЛТА в галерее.

"От Минска на все четыре стороны" - выставка-путешествие. Экспонируется около 200 фотографий, сделанных автором Станиславом Янчарским в 25 странах мира, в том числе Беларуси, Аргентине, Бразилии, Греции, Италии, Вьетнаме, Исландии, Камбодже, Норвегии, Чили.

Большая часть фотографий, представленных на дебютной выставке Станислава Янчарского, сделаны во время путешествий в период с 2012 по 2018 годы. Автор побывал в 43 странах мира. Многие из его поездок - организованные фототуры.

Любимое время съемок у Станислава Янчарского - восход или закат солнца, ночь. Каждый кадр рождается в сложных условиях, риск присутствует в большинстве случаев. Горы, пустыни, вулканы, водопады - величественная и опасная природа не каждого подпускает близко. Но автор выставки говорит: "Эту первозданную природу нельзя не полюбить. Взаимность - то, что она отдает в виде снимков и следа в душе".

Отдельный раздел выставки посвящен Минску и Беларуси, откуда начинаются все путешествия автора и куда он с радостью возвращается домой. Станислав Янчарский родился в деревне на Гродненщине. В Минске живет с 1979 года. На протяжении жизни занимался различными видами деятельности. Имеет несколько высших образований: гуманитарное, техническое, военное. Фотографией интересуется с юных лет. Со временем этот интерес перерос в душевную потребность и серьезное увлечение.

Во время работы выставки состоятся творческие встречи с фотографом, путешественником и автором книги Станиславом Янчарским. Выставка работает по 30 сентября.-0-