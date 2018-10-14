Франкфуртская книжная ярмарка позволит реализовать новые инициативы - Бузовский

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франкфуртская книжная ярмарка позволит реализовать новые инициативы. Такое мнение высказал БЕЛТА заместитель министра информации Игорь Бузовский, который возглавляет белорусскую делегацию на этом книжном форуме.

"Надеемся, что выставка в Франкфурте-на-Майне позволит реализовать новые инициативы, привнести свежую волну в работу книжной выставки, которая планируется в феврале в Беларуси. Некоторые инициативы уже были озвучены. Они касаются организации совместных стендов: для образовательных проектов по электронному книгоизданию, для блогеров. Одна из оригинальных идей - проведение выставки лучших карикатуристов. Думаю, совместными усилиями будут воплощены в жизнь яркие проекты", - сказал Игорь Бузовский.

Интересные предложения поступили от Польши, Украины, Латвии. "Там существует конкретный запрос на русскоязычную литературу белорусских авторов. Есть заинтересованность в установлении партнерских контактов, в проработке совместных буклетов, каталогов для дальнейшего продвижения книг на европейское пространство. Этот спрос существует уже не первый год. Мы уже сделали некоторые шаги, передали первые каталоги странам, которые работали с нами в эти дни. Думаю, что в ближайшее время увидим результаты", - отметил замминистра.

Планируется приглашать зарубежных переводчиков в Беларусь для налаживания контактов. "Эту инициативу мы отработаем совместно с европейскими странами. Приглашение на выставки и международные мероприятия зарубежных переводчиков - неотъемлемая часть, структурная составляющая книгоиздания и книготорговли в других странах", - подчеркнул Игорь Бузовский.

Международная книжная ярмарка Frankfurter Buchmesse проводится ежегодно в октябре в одном из крупнейших в мире выставочном комплексе Messe Frankfurt. В этом году она проходит с 10 по 14 октября. Ежегодно участниками форума становятся представители около 100 стран. Количество издательств, выставляющих свою продукцию, превышает 7 тыс. Проект посещают более 280 тыс. человек, на полях форума проводится свыше 3 тыс. тематических мероприятий: семинары, круглые столы, концерты, встречи с писателями и др. Организатор проекта - Frankfurter Buchmesse GmbH, дочернее предприятие Союза книготорговцев Германии.-0-

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