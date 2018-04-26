Главного приза 40-го ММКФ удостоен российский фильм "Царь-птица"

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главного приза 40-го Московского международного кинофестиваля - награды "Золотой святой Георгий" - удостоен российский фильм "Царь-птица" режиссера Эдуарда Новикова, сообщают информагентства.

История происходит в Якутии в 1930-е годы. Главные герои картины - пожилые супруги, в чей дом прилетает орел, а он считается священной птицей.

Приз за лучшую режиссуру получил Александр Котт. Его фильм "Спитак" рассказывает о землетрясении в Армении 7 декабря 1988 года. Трагедия унесла жизни 25 тыс. человек.

Награда за лучшую женскую роль передана Джованне Меццоджорно, сыгравшей в итальянском фильме "Неаполь под пеленой". А награду в номинации "Лучшая мужская роль" досталась Кирану Чарноку (фильм "Заблудший", Новая Зеландия).

Специальный приз фестиваля получил российский фильм "Ню" режиссера и актрисы, финалистки шоу "Голос" Ян Гэ.

ММКФ-2018 проходил в Москве 19-26 апреля. В жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински (Германия), режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). В основном конкурсе участвовали 16 кинолент.-0-