Главного приза 40-го ММКФ удостоен российский фильм "Царь-птица"

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главного приза 40-го Московского международного кинофестиваля - награды "Золотой святой Георгий" - удостоен российский фильм "Царь-птица" режиссера Эдуарда Новикова, сообщают информагентства.
История происходит в Якутии в 1930-е годы. Главные герои картины - пожилые супруги, в чей дом прилетает орел, а он считается священной птицей.
Приз за лучшую режиссуру получил Александр Котт. Его фильм "Спитак" рассказывает о землетрясении в Армении 7 декабря 1988 года. Трагедия унесла жизни 25 тыс. человек.
Награда за лучшую женскую роль передана Джованне Меццоджорно, сыгравшей в итальянском фильме "Неаполь под пеленой". А награду в номинации "Лучшая мужская роль" досталась Кирану Чарноку (фильм "Заблудший", Новая Зеландия).
Специальный приз фестиваля получил российский фильм "Ню" режиссера и актрисы, финалистки шоу "Голос" Ян Гэ.
ММКФ-2018 проходил в Москве 19-26 апреля. В жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински (Германия), режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). В основном конкурсе участвовали 16 кинолент.-0-
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