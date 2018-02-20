Гости "Славянского базара в Витебске" смогут увидеть шоу братьев Запашных

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гости XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" смогут увидеть шоу братьев Запашных "UFO. Цирк с другой планеты". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Большого Московского цирка народный артист России Эдгард Запашный.

"Программа "UFO. Цирк с другой планеты" была показана в Минске в 2014 году и установила второй рекорд посещаемости "Минск-Арены" после чемпионата мира по хоккею. Ее посмотрели более 70 тыс. человек. Поэтому я рад, что витебчане и гости города также смогут в дни фестиваля посмотреть это шоу", - рассказал представитель известной цирковой династии.

Площадкой для "Цирка с другой планеты" станет Ледовый дворец, всего запланировано дать 25 представлений, посмотреть его будут иметь возможность более 40 тыс. зрителей.

Кроме того, планируется, что в Витебск будет привезен самый большой флакон духов с ароматом UFO, который был создан специально к шоу и презентован в Минске во время выступлений Цирка братьев Запашных в 2014 году. Это уникальная разработка объемом 130 л (ранее самый большой флакон не превышал 20 л) и высотой более 50 см. Флакон уникален тем, что наполнен необычными духами UFO, в выборе аромата и работе над ним лично принимал участие Эдгард Запашный.

Самый большой флакон с ароматом UFO внесен в Книгу рекордов Гиннесса, а увидеть его можно в Большом Московском цирке.-0-