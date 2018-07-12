Именная плита Розы Рымбаевой появилась на Площади звезд "Славянского базара"

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Именная плита народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой пополнила коллекцию Площади звезд возле Летнего амфитеатра в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Известная эстрадная певица, звезда 1970-80-х годов, обладательница лирического сопрано в четыре октавы удостоена в этом году награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Роза Рымбаева уже четырнадцатая обладательница именной прописки на Площади звезд "Славянского базара в Витебске".

"Для меня огромная честь иметь свою звезду рядом со звездами великих людей, у многих из которых я училась. Это признание любви всему казахстанскому народу, нашему творческому миру. Но такая награда и ко многому нас обязывает - быть достойными этой звезды, этого конкурса. Потому что многие молодые таланты, которые побеждали на "Славянском базаре", сегодня являются самыми яркими звездами казахстанской эстрады и на мировом уровне прославляют родную страну и ее творчество", - сказала Роза Рымбаева. Она считает, что зрительское внимание и признание можно заслужить только лишь искренностью и достойным трудом. Артистка уже 43-й год на сцене и остается верной своей мечте на всю жизнь.

Церемония открытия памятного знака состоялась в день официального старта XXVII Международного фестиваля искусств и собрала немало поклонников Розы Рымбаевой, которые стремились сфотографироваться с кумиром.

Как отметил советник-посланник посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь Кайрат Аман, Роза Рымбаева в своей стране - величина, которую невозможно описать. Одна единственная и неповторимая.

"Для Витебска это знаменательное событие. Приятно, что звезда Розы Рымбаевой появилась именно у нас. Я знаю, что ваши звезды есть на Площади звезд в Москве и в Казахстане тоже. Надеюсь, что наша принесет вам счастье. Ведь три звезды - это уже созвездие, - сказал на церемонии председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин. - И символично, что это происходит в Год малой родины. Вы родились далеко от Беларуси, но стали одним из членов большой семьи "Славянского базара", а его малой родиной является Витебск. Поэтому помните, что вас здесь всегда ждут и любят".

Вечером на сцене амфитеатра артистке будет вручена специальная награда Президента Беларуси. Популярная казахстанская певица примет участие в концерте открытия. Также в этом году она оценит выступления участников XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни в составе жюри. Причем уже не первый раз. Артистка очень ответственно относится к этой роли, а "Славянский базар в Витебске" называет мостом дружбы. "В Беларусь я приезжала еще в годы Советсткого Союза, у меня было много гастролей по столицам республик. И в Беларуси меня всегда очень тепло принимали. И пока будут приглашать, всегда рада приезжать сюда снова", - добавила она.

Аллея звезд была заложена в 2009 году возле Летнего амфитеатра. На площадке расположены квадраты из полированного гранита с именем звезды и символом фестиваля - цветком василька. В 2016 году аллея была преобразована в Площадь звезд.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 9-11 и 17-18 июля.-0-