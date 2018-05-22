Юных талантов из пяти стран ждут на фестивале "Золотая пчёлка"

22 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Международный фестиваль детского творчества "Золотая пчёлка" пройдет в Климовичах с 31 мая по 3 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

Нынешний фестиваль ожидает более шестисот юных талантов из разных уголков Беларуси, а также России, Болгарии, Молдовы и Украины. Традиционно конкурсная программа пройдет в двух возрастных категориях: младшая (9-12 лет) и старшая (13-16 лет). Прослушивания и просмотры будут проводиться по номинациям: вокальное искусство (народное, эстрадное пение), хореографическое искусство (народно-сценический, эстрадный танец).

Гостей ждут тематические программы, экскурсии, работа развлекательных площадок, театрализованных выставочно-торговых экспозиций учреждений культуры и детских школ искусств районов области, творческие презентации мастеров декоративно-прикладного искусства. В формате музыкального форума пройдут "Дзень беларускай гасціннасці", "День счастливого детства", "День содружества национальных традиций", "День созвучия талантов", блиц-конкурс "Мисс фестиваля "Золотая пчёлка", заседание Клуба почетных земляков, праздник "Арт мосты" и другие мероприятия.

Организаторы подготовили и новый проект "Вернісаж фестывалей Магілёўшчыны". Это праздничная театрализованная экспозиция тематических площадок учреждений культуры и образования районов Могилевской области с презентацией фестивальных брендов региона. К примеру, Кировский район представит фестиваль "Сенофест-2018", Чаусский - этнопраздник "У госці да радзімічаў", Костюковичский - праздник поэзии и авторской песни "Письменков луг", а Дрибинский район - фестиваль народного творчества "Дрибинские торжки".

На протяжении четырех фестивальных дней будут работать торгово-выставочные экспозиции предприятий торговли Климовичского района и Могилевской области "Сладкое лето", вестись продажа сувенирной продукции, украшений, игрушек.

Ярким финалом 3 июня станет традиционное праздничное шествие, церемония награждения лауреатов и заключительный гала-концерт "Радуга талантов фестиваля "Золотая пчёлка".

Фестиваль детского творчества проходит в Климовичском районе с 1996 года. В 2001-м конкурс получил статус международного. Лауреатами форума в разные годы были Ксения Ситник, Андрей Кунец, Анна Мушак, Лидия Заблоцкая и др. Раньше фестиваль проводился один раз в два года. Начиная с 2017 года принято решение проводить "Золотую пчелку" ежегодно.

Учредителями музыкального форума выступают Климовичский районный исполнительный комитет, Могилевский областной исполнительный комитет, Министерство культуры Беларуси.-0-