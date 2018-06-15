"Казахфильм" и "Беларусьфильм" подписали меморандум о сотрудничестве

15 июня, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Меморандум о сотрудничестве между АО "Казахфильм" имени Ш.Айманова в лице вице-президента киностудии Даурена Абдыхамитова и Национальной киностудией "Беларусьфильм" в лице генерального директора Владимира Карачевского подписан во время кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском городе Циндао (восточная провинция Шаньдун). Об этом сообщает пресс-служба АО "Казахфильм".

Подписание меморандума направлено на проработку вопросов совместного кинопроизводства. В соглашении обозначены и другие направления сотрудничества: оказание содействия в организации технологических процессов кинопроизводства, в продвижении и дистрибуции кинопродукции, а также стажировка для специалистов в области кинематографии.

Комментируя подписание соглашения о сотрудничестве, вице-президент киностудии "Казахфильм" Даурен Абдыхамитов отметил, что это событие станет важным шагом в укреплении дружбы и развития кинематографа двух стран.

Кинофестиваль стран ШОС проходит 13-17 июня. В рамках мероприятия ожидается показ 55 картин, среди них пять фильмов из Беларуси: "Тум-Паби-Дум" режиссера Вячеслава Никифорова, "Рыжик в Зазеркалье" Елены Туровой, "Следы на воде" режиссера Александр Анисимов, "Масакра" Андрея Кудиненко и "Сладкое прощание Веры" Александры Бутор.

Лучшие работы предстоит определить жюри, которое состоит из 12 профессионалов. Его председателем стал известный китайский продюсер Хань Саньпин.

Награждать участников будут в следующих номинациях: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль". Также будет вручен особый приз жюри. Главным призом кинофестиваля станет "Золотая чайка".-0-