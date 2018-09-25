Книга "Арганы Беларусі" презентована в Национальной библиотеке

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Арганы Беларусі", рассказывающая о многовековой органной культуре, презентована в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.

Идея о подготовке и выпуске такой книги родилась в издательстве "Белорусская энциклопедия имени П.Бровки" и нашла поддержку белорусских музыковедов, ведь органная культура Беларуси - это более 600 лет необычайно богатой и красивой истории. В храмах различных христианских конфессий, а также в концертных залах находится 123 органа, которые представляют собой историко-культурную ценность. Издание не только рассказывает об этом, а также об истории создания и технических характеристиках органов, но и обращает внимание на проблемы сохранения органов как национального достояния и их реконструкции, потому что некоторые органы XVIII-XIX столетий не функционируют. Имена выдающихся органистов и композиторов, органных мастеров, а также технические характеристики каждого из описанных инструментов - все это можно найти в книге.

"Арганы Беларусі" - это научные исследования и красочные иллюстрации. Читателей ждет увлекательное путешествие в историю органов и органной музыки в Беларуси. Сменялись эпохи, происходили судьбоносные для страны события, а звуки органа все так же продолжали наполнять души белорусов покоем и безмятежностью.

Составитель издания Александр Бурделев и фотограф издательства Анатолий Дрибас побывали в научной экспедиции по изучению и фотофиксации всех белорусских органов. Александр Бурделев, преподаватель факультета прикладной математики и информатики БГУ, вот уже десять лет занимается проблематикой белорусской органологии, обучение игре на органе начал в органном классе Московского госуниверситета, затем брал частные уроки, в 2015 году получил квалификацию "исполнитель древней музыки (орган)" в Белорусской государственной академии музыки.

Проект нашел поддержку среди ведущих белорусских исследователей. Авторский коллектив занимался подготовкой книги совместно с председателем Белорусского фонда культуры Тадеушем Стружецким и ректором Белорусской государственной академии музыки Екатериной Дуловой. Рецензентами стали известные исследователи и специалисты-практики из Латвии, Литвы, Польши, России, Украины. Книга была выпущена при финансовой поддержке Министерства информации Беларуси. К изданию прилагается диск органной музыки белорусских исполнителей.-0-