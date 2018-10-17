Крупнейшие европейские киношколы примут участие в "Лістападзе"

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшие европейские киношколы примут участие в конкурсной программе XXV Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", сообщила журналистам директор программ неигрового кино форума Ирина Демьянова, передает корреспондент БЕЛТА.

"На этот раз в конкурсе национальных киношкол фестиваля примут участие 13 крупнейших европейских кинематографических учебных заведений. Среди них знаменитая пражская FAMU, мадридская школа кино и аудиовизуальных искусств ECAM, мобильная киношкола DocNomads, которая работает в Бельгии, Португалии и Венгрии. В этом году конкурс киношкол мы задумали как большой мастер-класс и студенческую тусовку, потому что в кино большую ценность имеют профессиональные связи, наработанные со студенческой скамьи. Важно, чтобы молодые люди, в первую очередь студенты кинематографических вузов, знакомились, общались и учились друг у друга", - сказала Ирина Демьянова.

Во время конкурса национальных киношкол покажут дипломные работы и ленты студентов младших курсов. "Откроет конкурс по традиции белорусская работа, в этом году - студентки Белорусской государственной академии искусств Алены Буяковой "Один день из жизни Алеся и Алеси". Мы надеемся, что этот конкурс будет не только интересным, но и полезным", - подчеркнула директор программ неигрового кино.

На XXV Минском международном кинофестивале "Лiстапад" представят 167 картин "В этом году в фестивале примут участие 167 картин из 48 стран. Впервые во время "Лiстапада" будут показаны фильмы из ЮАР и Кении", - сказал директор программ игрового кино фестиваля Игорь Сукманов.

XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет в белорусской столице с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Основными площадками форума в этом году станут кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино. Откроет фестиваль лента польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война".

"Белорусская Атлантида" откроет конкурс документального кино "Лістапада-2018" В этом году на основном конкурсе документального кино "Лiстапада" покажут 13 картин, одна из которых - белорусского режиссера Виктора Аслюка. "Белорусская Атлантида" рассказывает о последствиях глобализации.

Учредители кинофестиваля - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-