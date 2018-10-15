Культурное сотрудничество стран СНГ обсудили в Санкт-Петербурге

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета по культурному сотрудничеству стран Содружества Независимых Государств проводилось в Санкт-Петербурге 12-13 октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства культуры Беларуси Илона Немова.

В заседании приняли участие делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Исполнительного комитета и Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Международного Дельфийского комитета. "Во время встречи рассмотрены вопросы, связанные с выполнением основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2016-2020 годы и плана мероприятий, посвященных Году культуры в СНГ, дана оценка реализации Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в 2018 году в Армении. В 2019 году культурная столица Содружества переместится в Брест, который отпразднует свое 1000-летие, в 2020-м этого права будет удостоен один из городов Казахстана", - рассказала Илона Немова.

На заседании также были рассмотрены подготовка и реализация проекта по созданию передвижной выставки художественных книг современных авторов государств СНГ "Читаем вместе - познаем друг друга", об издании и распространении межгосударственного информационно-аналитического журнала "Содружество искусств", обсуждались проведение международной выставки Art Expo, подготовка проекта соглашения о сотрудничестве в области музейного дела, итоги анализа действующих на пространстве СНГ международных договоров и решений в области кинематографии. Кроме того, вниманию членов Совета была представлена информация об организации Молодежных Дельфийских игр государств Содружества в 2017-2018 годах.

2018 год в СНГ проходит под знаком Года культуры, а 2019-й станет Годом книги. "Встреча министерств культуры стран Содружества - это прекрасная возможность для обсуждения и подведения промежуточных итогов празднования в странах СНГ Года культуры, - отметил председатель Совета по культурному сотрудничеству государств СНГ, министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. - Нам очень важно привлечь молодежь к тем культурным процессам, которые сейчас происходят в наших странах, этот вопрос мы активно обсуждали во время заседания в Санкт-Петербурге".

В свою очередь статс-секретарь - заместитель министра культуры России Алла Манилова рассказала, что во время заседания совета обсуждались в том числе итоги открытой дискуссии "Женщины в культуре: традиции и новации", прошедшей на полях второго Евразийского женского форума. "Тема этнографии и тема сотрудничества музеев должна быть фундаментом для рождения новых проектов. Мир устал от фастфуда в еде и культуре, - сказала она. - Люди тянутся к настоящему, к чему-то уникальному, самобытному, живому. Мы решили поддержать проект обмена опытом между музейными работниками стран Содружества посредством стажировки в России".

Совет по культурному сотрудничеству государств СНГ создан в 1995 году. Его работа направлена на дальнейшее взаимодействие стран Содружества в гуманитарно-культурной сфере, формирование общего гуманитарного пространства, поиск новых форм и механизмов сотрудничества, включая проведение совместных форумов, конференций, театральных, музыкальных и кинофестивалей, разработку проектов многосторонних международных договоров и комплексных программ.-0-