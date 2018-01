Лауреатами премии Grammy стали Шакира, Эд Ширан, Кендрик Ламар и Леонард Коэн

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке, в комплексе Madison Square Garden, были объявлены лауреаты 60-й по счету музыкальной премии Grammy, сообщают информагентства.

Наибольшее количество наград - по три каждый - получили R'n'B-исполнитель Бруно Марс и рэпер Кендрик Ламар. Певица Шакира завоевала премию Grammy в номинации "Лучший поп-альбом латиноамериканской музыки" за свою пластинку "El Dorado". Лучшим альбомом в жанре традиционного тропического латино стала совместная работа Рубена Блейдса и Роберто Дельгадо с оркестром "Salsa Big Band".

Лучшим танцевально-электронным альбомом года признан "3-D The Catalogue" немецкой группы Kraftwerk. Американская рок-группа "Portugal. The Man" с композицией "Feel It Still" завоевала премию Grammy в номинации "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой". На эту награду также претендовали пуэрториканцы Луис Фонси и Дэдди Янки с песней "Despacito", Coldplay с композицией "Something Just Like This", Imagine Dragons с песней "Thunder".

Победителем в номинации "Лучшее сольное поп-исполнение" стал британский исполнитель Эд Ширан с песней "Shape of You". Его пластинка "Divide" была отмечена премией Grammy как "Лучший поп-альбом".

Лучшим дебютантом на церемонии вручения Grammy стала канадка Алессия Кара.

Посмертно премии Grammy был удостоен Леонард Коэн: его песня "You want it darker" победила в номинации "Лучшая композиция в стиле рок".

Награду за лучшее классическое инструментальное исполнение завоевал российский пианист Даниил Трифонов за цикл исполнений Transcendental Ференца Листа.-0-