Международный фестиваль-конкурс "Дети планеты" пройдет в Бресте с 27 апреля по 1 мая

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. III Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества "Дети планеты" пройдет в Бресте с 27 апреля по 1 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете форума.

Площадками фестиваля станут Брестский академический театр драмы, государственный университет имени А.С.Пушкина, областной краеведческий музей. Помимо концертов в программе мероприятия заявлены творческие вечера, мастер-классы, вечера культуры стран - участниц форума. Церемонии торжественного открытия и закрытия фестиваля будут сопровождаться салютом из шаров.

В этом году творческие состязания пройдут в шести номинациях и в четырех возрастных категориях - от 5 до 21 года. К уже традиционным хореографии, вокалу, инструментальному исполнительству, театральному мастерству, изобразительному и декоративно-прикладному творчеству добавится оригинальный жанр. К конкурсу допускаются все виды циркового искусства, кроме воздушной акробатики, а также концертных номеров с использованием огня и животных. Также в рамках арт-проекта планируется фотовыставка песочных работ и эксклюзивный мастер-класс по пескографии.

Оценивать детское и молодежное творчество будет компетентное жюри из деятелей культуры, представителей культурных ассоциаций и общественных деятелей. Лауреаты и дипломанты фестиваля будут отмечены дипломами международного образца. Также вне зависимости от номинации жюри определит лучшего участника или коллектив, которому будет присужден Гран-при форума.

Заявки на участие в фестивале-конкурсе "Дети планеты" принимаются до 31 марта. "В этом году мы ожидаем большее количество участников и стран, которые они представляют. За время проведения двух первых фестивалей накоплен определенный опыт, мы прибавили активности в работе. Ведется активная переписка с потенциальными участниками, охвачены практически все регионы наших ближайших соседей - России, Украины, Польши. Отправлены приглашения в страны СНГ, а также Италию, Испанию, Австрию, Германию, Нидерланды, Бразилию, другие страны", - отметили в оргкомитете.

Арт-проект "Дети планеты" стартовал в Бресте летом 2016 года. Тогда в нем приняли участие около 600 юных артистов из Беларуси, Польши, Украины, России, Туркменистана. Второй по счету фестиваль собрал более 900 участников из разных стран. Учредителями фестиваля-конкурса выступают международное общественное объединение "Благотворительность детям", туристическое агентство АTIR при поддержке Брестского горисполкома. Целью проекта являются установление творческих контактов между представителями молодежи разных стран, укрепление международных связей, сохранение национальных культур, расширение гуманитарного сотрудничества.-0-