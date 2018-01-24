Музыкальная гостиная откроется в номере-музее Высоцкого в гостинице Новогрудка

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Музыкальная гостиная откроется в номере-музее Владимира Высоцкого в гостинице Новогрудка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новогрудского райисполкома.

Мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдут в Новогрудке 25 января. Районный центр на протяжении нескольких лет собирает в этот день поклонников творчества поэта из Беларуси и России.

Начало мероприятиям положит торжественное возложение цветов к памятнику в сквере Владимира Высоцкого. Продолжатся они в гостинице, где откроется музыкальная гостиная "Я, конечно, вернусь". В необычном номере-музее, где когда-то останавливался знаменитый постоялец, воссоздана атмосфера 50-летней давности. Мебель, убранство соответствуют тому времени. Самое интересное, что и сегодня в этом номере можно переночевать. Благодаря поклонникам комната регулярно пополняется новыми экспонатами, связанными с жизнью Владимира Высоцкого.

В районной библиотеке будет открыта выставка литературы, организуют здесь и литературно-музыкальную композицию "Судьба, воспетая в стихах". А в центре культуры проведут вечер памяти "Он не допел, не досказал всего". Вместе с лауреатами фестиваля-конкурса бардовской песни "Музыка сердец" зрители вспомнят любимые стихи и песни легендарного барда. Гостей вечера ожидает подарок - литературно-музыкальная выставка Новогрудского клуба любителей творчества Владимира Высоцкого и уникальная возможность услышать его песни на старых пластинках.

Владимир Высоцкий находился в Новогрудке во время съемок фильма "Сыновья уходят в бой". Сначала он поселился в гостинице, затем перебрался в частный дом на берегу озера Литовка, куда к нему приехала Марина Влади. Они были очарованы красотой новогрудской земли. Марина Влади писала в воспоминаниях, что именно здесь родились темы большинства песен военного цикла Высоцкого. Сегодня известное озеро, воспетое еще Адамом Мицкевичем в поэме "Гражина", является центром туристического маршрута "Следами романтиков и героев". На его берегах летом проходит региональный фестиваль-конкурс бардовской песни памяти Владимира Высоцкого "Музыка сердец". Фестиваль проводится с 2012 года и с каждым годом собирает все больше участников и зрителей. В перспективе, отмечают в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новогрудского райисполкома, мероприятие может стать более статусным, чем просто региональный форум. Связанные с жизненным путем и творчеством Владимира Высоцкого объекты - еще одно место притяжения гостей в популярный у туристов регион.-0-