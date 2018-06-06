6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мероприятия "Славянского базара в Витебске" продано и забронировано более 60 тыс. билетов. Об этом сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", генеральный директор Центра культуры "Витебск" Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Александра Сидоренко, программа XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" очень насыщенная и разнообразная, многие артисты примут в участие в нем впервые.
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