Назван лучший сериал года

В Великобритании прошла 71-я церемония вручения телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лучшим британским драматическим сериалом стал проект "Острые козырьки".

Премьера этого сериала состоялась в 2013 году. В нем рассказывается о группировке цыганских бандитов из Бирмингема, которая орудовала в Англии 1920-х годах. Стоит отметить, что сериал основан на реальных событиях. В настоящее время вышло уже 4 сезона, в 2019 году ожидается пятый.

Лучшим зарубежным сериалом признали "Рассказ служанки". Лучшим актером британских сериалов стал Шон Бин, сыгравший католического священника в "Сломленном", а лучшей актрисой - Молли Уиндсор из сериала "Три девушки".