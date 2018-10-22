Оркестр Михаила Финберга начал подготовку программы "Песни войны"

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси начал подготовку программы "Песни войны", посвященную 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Беларуси профессор Михаил Финберг.

По его словам, лучшие исполнители заслуженного коллектива представят землякам в разных регионах страны песни, которые были написаны в военные годы и после Великой Отечественной. "Эта программа будет целиком звучать на белорусском языке. Будут исполнены произведения, написанные самыми талантливыми белорусскими композиторами. Откроет программу песня "Радзiма мая дарагая" на музыку композитора Владимира Оловникова. Очень хочется, чтобы очередная наша работа понравилась жителям столицы и маленьких городов", - сказал Михаил Финберг.

Как отметил маэстро, главная задача оркестра - популяризация белорусской музыки. На счету коллектива сотни фестивалей в малых городах, среди которых Хойники, Чечерск, Заславль, Мстиславль, Мозырь и многие другие, десятки программ на стихи Янки Купалы, Якуба Коласа, Владимира Короткевича, Нила Гилевича и многих других известных белорусских поэтов. "Я горжусь своей страной и постоянно демонстрирую любовь к Беларуси через свое творчество", - подчеркнул Михаил Финберг.-0-