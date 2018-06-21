"Пейзаж" Малевича продали на аукционе в Лондоне за $10,4 млн

Картина художника-авангардиста Казимира Малевича (1879-1935) "Пейзаж" продана на аукционе в Лондоне за 7,88 млн фунтов ($10,4 млн). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Christie's по итогам вечерних торгов "Искусство импрессионизма и модернизма".

Малевич написал "Пейзаж" в 1911 году под влиянием творчества французского художника-постимпрессиониста Поля Сезанна.

"Работа относится к так называемой красной серии - серии работ художника, отличающихся энергичными мазками и выразительными цветами, отсылающими зрителя к наследию фовизма и кубизма, одновременно с этим предвосхищая становление супрематизма", - отметили в аукционном доме.

"Пейзаж" впервые был показан на "Московском салоне" в 1911 году. В следующем году он экспонировался на выставке петербургского "Союза молодежи". В 1927 году в Берлине прошла выставка лучших работ художника, в число которых вошел и "Пейзаж", оставшийся в Берлине после возвращения Малевича в Россию.

Работу нашли после войны. "Пейзаж" приобрел Базельский художественный музей, в собрании которого картина находилась более полувека, а потом была возвращена наследникам художника. На нынешние торги картина была выставлена из частной коллекции.