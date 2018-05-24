Поэтические проводы весны пройдут 26 мая в Ботаническом саду

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературный праздник проводов весны "Бэзавае полымя паэзii" пройдет 26 мая в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"В саду завершается сезон цветения сирени - красивейшая пора. Чтобы успеть насладиться этими чудесными весенними мгновениями, в романтической атмосфере под звуки гитары и лирические стихи организован праздник с особыми гостями - талантливыми белорусскими поэтами разных поколений, музыкантами и певцами", - рассказали в Ботаническом саду.

Специальным гостем мероприятия станет камерный хор Salutaris, неоднократный победитель и призер международных конкурсов. Приглашены на праздник и представители ведущих белорусских журналов: "Вясёлкі", "Маладосці", "Полымя", "Верасня", которые много лет открывают миру новые имена и произведения. На поэтическом празднике также не обойдется без открытий - планируется творческий дебют, имя выступающего пока держится в секрете.

Попасть на праздник можно по кодовой фразе: "Бэзавае полымя паэзіі". Каждый, кто произнесет пароль при входе, попадет в Ботанический сад бесплатно, получив еще один бонус в подарок - экскурсию по оранжерее тропических растений.-0-