Попко: при комиссии по возвращению культурных ценностей нужно создать постоянно работающую структуру

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При Комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и вводу в научный и культурный оборот культурных ценностей, находящихся за пределами Республики Беларусь, необходимо создать постоянно работающую в этом направлении структуру. Такое мнение высказала заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Попко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.
"Считаю, что должны быть люди, которые работают в этом направлении каждый день, то есть небольшой секретариат, который будет искать, уточнять, готовить документы. Это может быть фонд или другой орган. Однако самый простой вариант - создать при существующей комиссии структурное подразделение. Выступаю за то, чтобы при комиссии был создан секретариат", - сказала она. По мнению депутата, общественные инициативы, которые держатся только на энтузиазме, имеют периоды подъема и спада, а результат дает только то, что работает стабильно.
В свою очередь генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов считает, что соответствующий орган должен быть создан при Совете Министров, как в других странах бывшего СССР. В качестве примера он привел Армению, где возврат произведений своих художников и классиков стоит на первом месте. "Думаю, что нам тоже надо свою позицию пересмотреть. Создание специального органа сделает возможным проводить более плановую, целенаправленную и системную работу, которую нужно выводить на солидную и профессиональную основу. Главное - нам есть, что возвращать, и к этому созрели уже на всех уровнях", - убежден Владимир Прокопцов.
По его мнению, в этой сфере Беларуси достаточно изучить опыт соседей, например, Польши. "Есть такая статистика: за последние пять лет в Польшу возвращено 650 единиц предметов музейного значения. Когда будет структура, то будет легче работать и на общественных началах", - добавил гендиректор НХМ. Он отметил при этом огромный вклад в дело возвращения в Беларусь историко-культурных ценностей комиссии "Вяртанне", которую возглавлял профессор Адам Мальдис.
Как заметил директор Национальной библиотеки Роман Мотульский, вся работа по сохранению культурного наследия должна лежать в основе государственной политики и определенных законодательных механизмов и структур. "Нам стоит выйти на понимание того, что культурное наследие - это не только увлечение некоторых людей, а фундамент жизни Беларуси. Войны и революции не прошли бесследно, поэтому мы имеем очень мало. Не думаю, что должны быть серьезные траты и большой аппарат, но целенаправленная политика в стране для реализации этой задачи дала бы отдачу", - подчеркнул он.
Начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Лариса Бельская проинформировала, что сформирован целый список, в котором идет речь о конкретных предметах, представляющих ценность для белорусской культуры, истории, которые нужно выявить. "Примерно понятно, где они есть, но нужно их найти в конкретных музеях или архивах, проводить контакты с заинтересованными за рубежом, конкретные переговоры, на каких условиях они могли бы быть возвращены в Беларусь. Такое поручение загранучреждениям дано. Безусловно, здесь нужен тандем наших профессионалов и белорусских дипломатов", - добавила она.
"Есть вещи, которые нам никогда не вернут, - продолжила представитель МИД. - В то же время ряд объектов, и мы ориентируем на это дипломатов, находятся у частных коллекционеров, представителей диаспоры, которые будут рады вернуть вещи в Беларусь, но сначала их надо найти и договориться". В этом направлении, конечно, важна поддержка государства, но у страны есть опыт, когда частные организации вносили значимый вклад в пополнение фонда национальных предметов. К тому же можно использовать вариант, когда частные коллекции отдают музею на постоянное хранение - так делают во многих странах Европы, констатировала Лариса Бельская.
Участники круглого стола также затронули вопрос вариантов финансирования для приобретения ценностей, представляющих интерес для Беларуси. Обсуждались различные варианты - создание специального фонда или фондов в областях и районах, системы грантов, чтобы даже самые небольшие музеи, библиотеки, архивы и другие учреждения могли иметь возможность получить в свои коллекции историко-культурные ценности белорусского народа.-0-
Все материалы круглого стола "Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы"
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