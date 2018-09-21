Программа "Цирки мира" открывает юбилейный сезон Белгосцирка

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа "Цирки мира" открывает юбилейный 60-й сезон Белгосцирка. Об этом сообщил журналистам директор учреждения культуры Владимир Шабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа с участием артистов из 9 цирков стартует 21 сентября и будет идти на манеже до 9 декабря. Зрители смогут увидеть эффектные номера разных жанров из Национального цирка Бухареста, Большого Московского цирка, Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, Национального цирка Будапешта, Национального цирка Пхеньяна, Цирка д`Ивер Буглион, Столичного цирка Астаны, Национального цирка Украины и Белгосцирка. Воздушные гимнасты, акробаты на подкидных досках, оригинальный жонглер, эквилибристы на сегвее и проволоке, дрессированные львы, тигры, лошади, собаки, кошки, клоуны - неповторимые по красоте и сложности трюков номера не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

В юбилейном сезоне Белгосцирка зрителей ждет встреча с артистами цирка из Якутии, яркая программа к юбилею и позже еще одна к II Европейским играм. А осенью публику пригласит второй международный цирковой фестиваль.

Как рассказал генеральный директор, художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, сотрудничество с белорусским цирком уже давнее и очень плодотворное. Артисты из Москвы выступают в Минске, белорусские также частые гости в братской стране. Максим Никулин подчеркнул, что циркам постсоветских стран важно держаться вместе, сохранять цирковое братство. Благодаря такому единству можно держать высокую планку в этом виде искусства. Цирк бывших советских стран отличается профессиональной школой и мастерством артистов.

Неразрывность уз циркового братства подчеркнула также народная артистка СССР, генеральный директор - художественный руководитель Национального цирка Украины Людмила Шевченко.-0-