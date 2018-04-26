Работы Марка Шагала и художников европейского авангарда представлены на выставке в Витебске

26 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Марк Шагал и художники европейского авангарда" открылась в Арт-центре Марка Шагала в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция включает около 100 цветных и черно-белых литографий и ксилографий. Пространство выставки разделено на две зоны: на первом этаже представлены литографии Марка Шагала, на втором - художников европейского авангарда Жоржа Брака, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Фернана Леже, Альберто Джакометти, Антони Тапиеса и других. Экспозиция дополнена обширным фотографическим и биографическим материалами. Все выставленные работы - оригиналы и находятся в фонде музея.

"Их мы не выставляли более трех лет. За это время они успели побывать в нескольких европейских музеях. Последний раз выставлялись в 2016 году во Вроцлаве (Польша) в рамках инициативы ЕС "Культурная столица Европы", когда наш музей представлял Беларусь именно этой выставкой", - рассказала директор музея Ирина Воронова. По ее словам, ни один белорусский музей не может похвастаться наличием таких работ.

Литография Марка Шагала "Автопортрет" (1960 г.)

На выставке литографии художников европейского авангарда

На выставке литографии Марка Шагала

На выставке

Директор музея Марка Шагала Ирина Воронова

Возможность увидеть эти произведения публика получила благодаря немецкому коллекционеру Генриху Манделю. Свой первый дар витебскому музею он сделал в 1993 году. С тех пор дарение графических работ Марка Шагала и художников-авангардистов ХХ века стало ежегодной традицией. Благодаря Манделю в коллекции музея можно увидеть как ранние, так и поздние работы художника. Всего за 17 лет сотрудничества им было подарено более 300 графических листов авангардистов ХХ века, в том числе Шагала. Генрих Мандель также передал собрание своей библиотеки, в частности журналы, которые издавались в середине ХХ века во Франции небольшим тиражом. В то время журналы сотрудничали со всеми ведущими художниками.

"Главная особенность этих изданий в том, что они могли размещать внутри оригинальные графические листы. Благодаря определенной прошивке журналов работы можно изъять изнутри и экспонировать", - отметила Ирина Воронова. Она добавила, что фонд музея располагает почти всеми номерами.

Выставка будет работать в Витебске до 6 июля.-0-

На выставке

Фото Александра Хитрова