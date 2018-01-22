"С..нежный концерт" и "Февральский призыв". План культурного отдыха до конца зимы от Театра эстрады

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отгремели новогодние праздники, но в Театре эстрады по-прежнему царит атмосфера сказки и волшебства. До конца зимы здесь пройдет много ярких программ. Предлагаем составить план культурного отдыха на оставшиеся дни января и на февраль.

Так, 25 января Театр эстрады согреет теплом и нежностью каждого, кто придет в уютный зал насладиться эстрадным шоу "С..нежный концерт". В программе известные артисты: Инна Афанасьева, Виктория Алешко, Ольга Вронская, Жанет, Елена Гришанова, Ольга Плотникова, Александр Сухарев, Ян Маерс, Анна Благова, Ольга Колесникова, Инга Киселева, Радмила Семенова, шоу-театр Т.Пановой "Хвілінка", балет театра.

"С..нежный концерт" повторят и 28 февраля.

Фото Театра эстрады.

Открывает февральскую афишу Театра эстрады "Концерт по заявкам". 7 февраля здесь предлагают переключиться на волны радио "Ностальгия", вспомнить золотые времена, спеть вместе со звездами белорусской эстрады хиты, проверенные временем.

8 февраля на сцену театра после небольшого перерыва возвращается шоу "Кабаре-винтаж: Огни большого города". Самое время добавить ярких красок в повседневность. Вокально-хореографическое шоу погрузит в атмосферу французских кабаре, приоткроет своему зрителю двери в мир, манящий яркими огнями и бурей эмоций. В этот вечер вы услышите мировые хиты в исполнении известных артистов.

Конечно, Театр эстрады не мог обойти стороной два прекрасных февральских праздника. 13 и 14 февраля всех влюбленных зовут на эстрадную шоу-программу "Снежная LOVE STORY".

А вот мужчин Театр эстрады будет поздравлять 22 и 23 февраля праздничным концертом "Февральский призыв".

15 февраля приглашают отправиться в жаркую Грецию и посмотреть эстрадный фарс по мотивам произведений греческих авторов "Эти веселые греки". Театр эстрады решил заглянуть в глубь самых интересных мифов Древней Греции, чтобы обнаружить новые интригующие для современности темы и пофантазировать о том, что же происходило на пиршествах бога плодородия и виноделия Диониса.

А если вы вдруг уже думаете о том, как красиво поздравить любимых женщин с женским праздником, то 6, 7 и 8 марта Театр эстрады дарит прекрасной половине человечества праздничную программу "Мартини шоу", а 9 марта здесь состоится эстрадная шоу-программа "О чем молчат женщины". -0-