Сорочинская ярмарка развернулась на празднике "Купалье"

8 июля, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более 300 артистов и народных мастеров из Украины принимают участие в празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

Второй день масштабного творческого проекта посвящен Дням культуры Украины в Беларуси. На выставке-ярмарке "Купальскія дзівосы" представлена тематическая улица "Сарочынскі кірмаш". На площадке задействованы более 40 украинских мастеров традиционных ремесел (кузнечное дело, соломоплетение, изготовление кукол-оберегов, гончарство и др.).

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник "Купалье" в Александрии Праздник в восьмой раз проходит в агрогородке Александрия Шкловского района на берегу Днепра.

Например, семья Руслана и Татьяны Сафоновых привезла великолепную коллекцию художественной керамики, которая пользуется большой популярностью у гостей праздника. Это не только посуда в сложной технике глазуровки, но и декоративные панно, художественная керамика. "Мы в Беларуси и на "Купалье" впервые, - делится Руслан Сафонов. - Мы поражены масштабами мероприятия и гостеприимством белорусов. Здесь мы нашли новых друзей, познакомились и обменялись опытом с коллегами. Возможно, в перспективе появятся новые совместные творческие проекты".

На Сорочинской ярмарке можно продегустировать блюда и напитки украинской кухни, посмотреть творческие номера коллективов народного творчества. Много людей собрало выступление конного театра "Киевская Русь" на тематической площадке "Рысталішча".

Вечером гостей праздника "Купалье" ожидает концерт: на сцену выйдут Национальный заслуженный ансамбль танца Украины имени Павла Вирского, народные артисты Украины Тины Кароль и Ио Бобул, заслуженная артистка Украины Ленара Османова, популярный певец Олег Винник, группа LUIKU, Злата Огневич, квартет "Гетман".

В празднике "Купалье" в этом году принимают участие артисты, музыканты и творческие коллективы из восьми стран: Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Японии, Польши. Всего на сценических и тематических площадках мероприятия задействованы более полутора тысяч человек. Гулянья традиционно проходят в живописном месте, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую. Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский облисполком и Шкловский райисполком. Генеральный партнер проекта - ОАО "МТЗ-холдинг", генеральный информационный партнер - телеканал ОНТ.-0-