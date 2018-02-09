Спиваков рассказал о своих ожиданиях от встречи с белорусскими зрителями

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известный музыкант народный артист СССР и РФ, художественный руководитель Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", дирижер Владимир Спиваков ожидает самых теплых эмоций от выступлений на концертах V Фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…". Об этом музыкант рассказал на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам маэстро, обмануть публику нельзя, а пренебрежительного отношения к зрителям он не понимает. Порой публика интеллектуальнее тех, кто выступает на сцене, она чувствует качество и класс, поэтому нужно работать так, чтобы совесть была чиста, пояснил он.

Владимир Спиваков репетировал сегодня на сцене Дворца Республики с Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси и отметил высокий профессионализм белорусских артистов.

Он считает, что было бы очень своевременным появление в Минске Дома музыки, подобного тому, какой построен в Москве. Беларусь - европейская страна, со своими традициями, наследием, к которому очень бережно относятся, и появление Дома музыки стало бы важным свидетельством такого отношения, подчеркнул дирижер.

Как ценитель искусства и коллекционер, Владимир Спиваков отметил белорусского художника Александра Кищенко. Несколько увиденных его работ, по признанию маэстро, запечатлелись в памяти навсегда. А в Доме музыки в Москве находится работа гомельских скульпторов - бронзовый бюст Рахманинова. Это очень дорогой для него подарок, хотя делать музыканту подарки очень трудно, поскольку только вещи, дающие гармонию, для него ценны. Вообще к Беларуси великий музыкант всегда относился тепло.

Министр культуры Беларуси Юрий Бондарь подчеркнул в беседе с журналистами, что фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" - подарок для всех ценителей высокого искусства, он имеет важнейшее значение для пропаганды лучших достижений исполнительского искусства.

Концерты V Фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…" пройдут в Минске, Могилеве и Гомеле. Как рассказал продюсер фестиваля, президент концертного холдинга "Берин Арт Менеджмент" Максим Берин, билеты на программу раскуплены, что говорит о доверии маэстро. Среди зрителей фестиваля будут гости из европейских стран. По словам Максима Берина, организаторы получили запросы из Литвы, Германии, Польши.

Откроет фестиваль 10 февраля выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова на сцене Дворца Республики. Музыкальный форум представит публике молодых талантливых музыкантов: российского скрипача Юрия Ревича и пианистку из Молдовы Ливику Соколов. Артисты, которых порекомендовал и пригласил сам маэстро Спиваков, продемонстрируют свое виртуозное владение инструментом.

Завершит фестивальную неделю премьера - новаторская постановка Le Corps Национального балета Марселя. Запланирован мастер-класс представителей этого балета для белорусских танцовщиков.

Продюсером и организатором фестиваля является компания "Берин Арт Менеджмент". Он проводится при поддержке Министерства культуры Беларуси. Партнеры фестиваля - ЗАО "Альфа-Банк", ИООО "Лукойл Белоруссия", УП "Велком". -0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке