Участниками форума о традиционной культуре в Могилеве станут представители 10 стран

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из десяти стран примут участие в VI Международном форуме "Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества", который пройдет 24-28 апреля в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Ученые и специалисты по изучению фольклора и традиционной культуры из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Литвы, Кыргызстана, Китая приглашены на форум.

Мероприятие откроет 25 апреля на площадке у здания Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы праздник народного творчества "Сябрына беларускага майстэрства", где творческие коллективы области представят фольклорное наследие Могилевского региона: побытовые танцы, волочебные песни, наигрыши, хороводы и многое другое. Будет представлена презентация элемента нематериального наследия "Традиции изготовления соломенных "пауков" в Быховском районе Могилевской области", который внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь в 2017 году. Мастера декоративно-прикладного искусства белорусских регионов представят свои работы на тематической экспозиции, проведут мастер-классы.

Будут работать выставочные экспозиции: областного фестиваля фольклорного искусства "Скарбніца Падняпроўя"; областного конкурса-выставки аксессуаров и элементов к традиционному и стилизованному народному костюму "Мир формы и цвета"; областного смотра-конкурса "Магілёўская лялька ў рэгіянальным строі"; областного конкурса на лучшее изготовление женских и мужских головных уборов Могилевщины в традиционном и современном стилях. Здесь же состоится демонстрация дефиле традиционных региональных костюмов регионов Беларуси. Затем начнет работу международная научно-практическая конференция "Национальный костюм как элемент исторического наследия в современной культуре".

В программе также праздник "Скарбніца Падняпроўя", для которого подготовлены тематические выставочные театрализованные экспозиции, представляющие мероприятия и обряды народного календаря белорусов: "Зимние праздники", "Весенние праздники", "Летние праздники", "Осенние праздники". На экспозициях будут представлены блюда региональной кухни, фольклорно-игровые программы, фрагменты обрядов, тематические выступления коллективов и исполнителей.

Участники станут зрителями театрализованного фольклорного представления "Кола жыцця" - гала-концерта победителей областного фестиваля фольклорного искусства "Скарбніца Падняпроўя".

Форум направлен на развитие и укрепление международных культурных связей, обмен духовными и культурными ценностями, опытом работы по сохранению и актуализации нематериального культурного наследия, популяризацию лучших традиций и достижений национальной, мировой культуры и искусства.

Организаторами форума выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский облисполком, Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы.-0-