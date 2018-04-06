Умер один из основателей анимационной студии Ghibli Исао Такахата

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый создатель японской анимации и один из основателей студии Ghibli Исао Такахата скончался в больнице на 83 году жизни, сообщают информагентства.

Исао Такахата является автором таких известных мультфильмов в жанре аниме, как "Могила светлячков", "Мои соседи Ямада" и "Сказание о принцессе Кагуя".

Исао Такахата долгие годы был коллегой и близким другом мультипликатора Хаяо Миядзаки. Вместе они создали в 1985 году студию Ghibli, прославившуюся на весь мир анимационными фильмами "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками", "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок Хаула".

Работа Исао Такахата "Могила светлячков" была признана одним из самых пронзительных анимационных фильмов о войне. В 2013 году аниме "Сказание о принцессе Кагуя", созданное мультипликатором, было номинировано на премию "Оскар".-0-