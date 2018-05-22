В США из-за банкротства закрывают журнал "Interview"

Журнал "Interview" обанкротился и прекращает свое существование. Об этом в своем официальном аккаунте в Twitter сообщил редактор издания Эзра Маркус.
Сообщается, что процесс был запущен еще после апрельского скандала о сексуальных домогательствах. Обвиненные, редакционный директор Фабьен Барон и креативный директор Карл Темплер, покинули издание, а дела самого журнала резко пошли на спад. Все это привело к банкротству "Interview".
Иностранные СМИ сообщают, что некоторые сотрудники журнала намерены подать в суд, так как несколько месяцев им не выплачивали зарплату.
Журнал "Interview" был создан 1969 году известным американским художником Энди Уорхолом.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.347 BYN
|2.349 BYN
|2.35 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.99 BYN
|1.993 BYN
|RUB
|3.2471 BYN
|3.235 BYN
|3.25 BYN