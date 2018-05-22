В США из-за банкротства закрывают журнал "Interview"

Журнал "Interview" обанкротился и прекращает свое существование. Об этом в своем официальном аккаунте в Twitter сообщил редактор издания Эзра Маркус.

Сообщается, что процесс был запущен еще после апрельского скандала о сексуальных домогательствах. Обвиненные, редакционный директор Фабьен Барон и креативный директор Карл Темплер, покинули издание, а дела самого журнала резко пошли на спад. Все это привело к банкротству "Interview".

Иностранные СМИ сообщают, что некоторые сотрудники журнала намерены подать в суд, так как несколько месяцев им не выплачивали зарплату.

Журнал "Interview" был создан 1969 году известным американским художником Энди Уорхолом.