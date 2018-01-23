В США объявлены номинанты на премию "Оскар"

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лос-Анджелесе сегодня объявлены номинанты на премию "Оскар", сообщает ТАСС.

Фильмы "Форма воды", "Дюнкерк", "Леди Берд", "Прочь", "Зови меня своим именем" вошли в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Российская лента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева вошла в число номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Также в пятерку номинантов вошли "Фантастическая женщина" чилийца Себастьяна Лелио, "Оскорбление" ливанского режиссера Зияда Дуэйри, "О теле и душе" венгерского режиссера Ильдико Эньеди и "Квадрат" режиссера Рубена Эстлунда из Швеции.

Британец Гэри Олдмен и американец Дензел Вашингтон вошли в число номинантов на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший актер". Гэри Олдмен номинирован за фильм "Темные времена", Дензел Вашингтон может получить награду за исполнение главной роли в фильме "Роман Израэл, Esq.". В данной номинации представлены также Дэниэл Дэй-Льюис, сыгравший в фильме "Призрачная нить", Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниэл Калуя ("Прочь").

Пять исполнительниц главных ролей выдвинуты на соискание американской кинопремиии "Оскар" в категории "Лучшая актриса". В список номинантов вошли Салли Хокинс ("Форма воды"), Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Мэрил Стрип ("Секретное досье"), Сирша Ронан ("Леди Берд"), а также Марго Робби ("Тоня против всех").

В категории "Лучший режиссер" в пятерку номинантов вошли мексиканец Гильермо дель Торо ("Форма воды"), британец Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Джордан Пил со своей первой режиссерской работой - японо-американской лентой "Прочь", Грета Гервиг, снявшая трагикомедию "Леди Берд", и Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить").

Ленты "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо и "Леди Берд" Греты Гервиг номинированы на "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий". В данной категории также представлены картины "Прочь" Джордана Пила, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" британца Мартина Макдоны, "Любовь - болезнь" Майкла Шоуолтера.

Американцы Сэм Рокуэлл и Уиллем Дефо номинированы на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана". Сэм Рокуэлл номинирован за картину "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", за которую он ранее уже получил "Золотой глобус". Уиллем Дефо выдвинут за участие в фильме "Проект "Флорида". В данной номинации также представлены Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира"), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури").

Мультфильм американской студии Pixar "Тайна Коко" вошел в число номинантов на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Эта лента режиссеров Ли Анкрича и Эдриана Молины, рассказывающая о традиционном мексиканском празднике - Дне мертвых, ранее уже была отмечена премией "Золотой глобус". Помимо "Тайны Коко", на "Оскар" в данной категории также выдвинуты анимационные ленты "Фердинанд", "Босс-молокосос", "Добытчица", "Ван Гог. С любовью, Винсент".

В номинации "Лучшие визуальные эффекты" представлены фильмы "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнева, "Стражи Галактики. Часть 2" Джеймса Ганна, "Конг: Остров черепа" Джордана Вот-Робертса, "Звездные войны: Последние джедаи" Райана Джонсона, а также "Планета обезьян: Война" Мэтта Ривза.

В число претендентов на премию за "Лучший грим и прически" включены три картины: "Темные времена" Джо Райта, "Чудо" Стивена Чбоски, а также "Виктория и Абдул" Стивена Фрирза.

За премию в номинации "Лучший дизайн костюмов" поборются "Красавица и чудовище" Билла Кондона, "Темные времена", "Призрачная нить", "Форма воды", а также "Виктория и Абдул".

90-я церемония вручения премии "Оскар", присуждаемой Американской академией киноискусств, состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.-0-