Выставка памяти блаженной Валентины Минской открылась в столице

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Блажэнная Валянціна, духоўная заступніца зямлі мінскай" открылась сегодня в художественной галерее "Университет культуры", передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественное мероприятие прошло с участием митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. "Хотелось бы выразить благодарность главе государства, который предложил нам всем в этом году подумать о малой родине. Настолько это правильно и своевременно было объявлено. В картинах, вошедших в экспозицию выставки, представлена премудрость божественного творения, наша родина, о которой мы редко в суете задумываемся. Это чрезвычайно важно остановить мгновение, подумать, прославить Бога за его творения, вспомнить о себе, и, может быть, мы поймем, что что-то не сделали в своей жизни", - сказал митрополит Павел.

"Сегодня мы говорим о блаженной Валентине Минской. Это чрезвычайно важно для нас. Очень многие люди обращаются к нам с просьбой осуществить обретение ее святых мощей. Но мы столкнулись с каким-то непонятным явлением, где-то бюрократическим. Обретение мощей святых - это будет мощнейший духовный импульс для новых творческих движений, созидания человека. Мы надеемся на то, что это осуществится", - добавил он.

Выставка стала итогом пленэра художников из четырех стран. III Международный художественный пленэр "Святость земли Белорусской", посвященный памяти блаженной Валентины Минской и Году малой родины, начался 30 мая в деревне Станьково. В нем принимают участие 16 художников из Беларуси, России, Молдовы, Украины, их работы представлены на выставке.

Во время пленэра прошли встречи художников с воспитанниками Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития, визит участников проекта на место упокоения Валентины Минской, встречи с богословами и историками БПЦ, благотворительные акции.

Предыдущие пленэры "Святость земли Белорусской" были посвящены 900-летию памяти Св. Мины Полоцкого и 500-летию белорусского книгопечатания.

Организаторами мероприятия выступают Молодечненская епархия Белорусской православной церкви, Белорусский союз художников, Минская областная организация Белорусского союза женщин, Братство в честь Виленских мучеников в Минске. Инициатор мероприятия - приход церкви преподобной Евфросинии Полоцкой в г.п. Ивенец Воложинского района Минской области.-0-