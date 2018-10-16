Выставка живописи Александра Соловьева открылась в Витебске

16 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Выставка живописи известного художника Александра Соловьева открылась в выставочном зале Витебского центра современного искусства, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представлено около 30 работ из фондов центра. Вся экспозиция позволяет увидеть широту таланта мастера, начиная с 1980-х годов и до наших дней. Выразительность стиля, насыщенные цвета, экспрессия и многовекторность композиции картин притягивают внимание. По словам друзей-коллег, пришедших поздравить патриарха витебского художественного цеха с открытием выставки, Александр Соловьев - ориентир в творчестве и моральный символ, работы которого обладают своей энергетикой.

"Александр Соловьев постоянно в поиске. Когда есть такой художник и его творчество, на которое можно оглянуться, чтобы ненароком в поиске не свернуть не на ту дорогу, это очень ценно для современной культуры. Важно и то, что картины мастера четко вписываются в европейский контекст", - отметил коллега Александр Малей.

Художник, которому в сентябре исполнилось 92 года, несмотря на коммерциализацию искусства, остался верен себе и пишет картины, не отстраняясь от жизни. "Художник постоянно в поиске и хочет сделать что-то невероятное, и у него должна быть такая мечта, невзирая на то, оценили его творчество или нет. Ведь смысл искусства - совершенствовать самого себя", - сказал мастер.

Александр Соловьев - советский и белорусский художник-авангардист. В возрасте 17 лет участвовал в партизанском движении, с 1944 года находился в действующей армии и принимал участие в боях. Награжден орденом Красной Звезды. С 1965 года работал художником-постановщиком в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, а позднее (вплоть до 1995 года) - его главным художником. Оформил более 100 спектаклей. В 2017 году художник удостоен ордена Франциска Скорины.-0-