Золотой юбилей студии "Летопись" отметят на "Лістападзе"

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие фильмы разных лет студии документального кино "Летопись" покажут во время XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад", сообщили БЕЛТА на Национальной киностудии "Беларусьфильм".

В программе "Золотой юбилей "Летописи", посвященной 50-летию студии, в частности, можно будет увидеть фильмы "Во все дни" Михаила Ждановского, "Гуд-бай, СССР" Аркадия Рудермана, "Завядзёнка" Галины Адамович, "Кола" Сергея Петровского, "Мы жывем на краі" Виктора Аслюка, ленту "Обитатели", которую снял Артавазд Пелешян. Картины будут демонстрироваться 3 ноября в Музее истории белорусского кино.

Студия "Летопись" была создана в 1968 году на базе Минской студии научно-популярных и хроникально-документальных фильмов как структурно-творческое подразделение киностудии "Беларусьфильм". Под ее брендом за полвека существования создано около 2,5 тыс. единиц документальной кинопродукции, отражающих различные аспекты жизни белорусского общества и оставивших зримые свидетельства новейшей истории Беларуси.

Благодаря участию в международных кинофестивалях, в том числе самых престижных, белорусское документальное кино под брендом "Летопись" знают во всем кинематографическом мире. В частности, фильм Виктора Аслюка "Мы жывем на краі" отмечен наградами более 15 престижных международных кинофорумов. Кинорежиссер является членом Европейской академии кино. Картина Галины Адамович "Завядзёнка" получила награды на 10 кинофестивалях.

В последние годы призами неоднократно отмечались фильмы "Крокі над вадой" Юрия Тимофеева, "Чужое и свое" Галины Адамович, "Драўляны народ" Виктора Аслюка, "Не адзін" Ольги Дашук, "Чернобыль. Экзамен для нации" Евгения Сетько, кинофильмы военной тематики Анатолия Алая. Большой общественный резонанс вызвал фильм молодого режиссера Игоря Чищени "Першадрук", посвященный Франциску Скорине и 500-летию первой белорусской печатной книги.

За годы существования независимой Беларуси создано более 570 документальных фильмов. Призами и наградами отмечено более 100 лент, а общее количество государственных наград и призов кинофестивалей составляет около 200.-0-