24 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях. Об этом сообщил министр промышленности Беларуси Павел Утюпин сегодня в Минске на открытии белорусско-индийского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Индия могут и должны идти дальше в создании комфортной бизнес-среды для наших компаний. Мы предлагаем индийским партнерам проект инвестиционного белорусско-индийского кластера на территории особой экономической зоны "Бремино-Орша". Надеемся, что бизнес Индии сможет воспользоваться этой возможностью и сформировать промышленный и логистический хаб для производства и продвижения продукции, в том числе на территории ЕС и ЕАЭС, - сказал Павел Утюпин. - Инвестиционное сотрудничество требует соответствующей нормативной базы. Мне приятно сообщить о предстоящем сегодня подписании в рамках данного бизнес-форума белорусско-индийского договора об инвестициях, который позволит сделать условия для осуществления взаимных инвестиций еще более комфортными".

Министр отметил существенное оживление белорусско-индийских бизнес-контактов после визита Президента Беларуси в Нью-Дели в сентябре прошлого года. "В экономическом плане потенциал двустороннего сотрудничества очевиден. Хотелось бы видеть развитие производственной и инвестиционной кооперации", - добавил он.

Среди наиболее перспективных направлений Павел Утюпин назвал машиностроение, текстильную отрасль, нефтедобычу, фармацевтику, сферу высоких технологий, сельское хозяйство, научно-техническое сотрудничество.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович подчеркнул, что Индия имеет очень емкий внутренний рынок. "Правительство Индии реализует целый ряд проектов, в том числе проекты развития инфраструктуры. Мы можем принять в них участие. Нам нужны партнеры, которые могут и финансово участвовать в проектах, и предложить потребителей продукции. Здесь большие перспективы", - отметил он.

В бизнес-форуме участвуют представители свыше 50 белорусских предприятий и 18 компаний - членов Конфедерации индийской промышленности. Компании имеют возможность установить деловые контакты, обсудить вопросы экспорта продукции и услуг. Индийская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с белорусским бизнесом в сферах производства и торговли насосами, горнодобывающей техникой, туризма, консалтинга, энергетики. Мероприятие проводят Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Конфедерацией индийской промышленности.-0-