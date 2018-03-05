5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжают в Москве переговоры по поставкам белорусской молочной продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В министерстве отметили, что в понедельник делегация Беларуси продолжает диалог с российскими коллегами, чтобы найти решение по вопросу запрета ввоза белорусской молочной продукции.

Как сообщалось, Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока из Беларуси на 15 марта (ранее заявлялось, что запрет должен начать действовать с 6 марта).

Речь идет о такой продукции, как молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая; концентрат сывороточного и молочного белка.-0-