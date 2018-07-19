19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена активно использовать латвийские порты для перевалки грузов. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам в Риге по итогам переговоров с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает БЕЛТА.

"Мы намерены и впредь активно использовать латвийскую портовую инфраструктуру, потому что вопрос диверсификации абсолютно важен для любой страны и экономики, в том числе белорусской, - отметил Владимир Макей. - Мы договорились, что этот вопрос будет в повестке дня и на предстоящем заседании межправкомиссии".

Министр пояснил, что Клайпедский порт в Литве белорусские компании в основном используют для перевалки калийных удобрений: им это более выгодно. Но примерно 64% темных нефтепродуктов и более 80% светлых нефтепродуктов переваливаются через латвийские порты.

Владимир Макей добавил, что использование латвийского направления является важным для Беларуси в том числе в контексте китайской инициативы "Один пояс и один путь", коридора "Север-Юг". "У нас есть конкретные планы, предложения, по которым наши эксперты будут работать в перспективе", - сказал он.

На переговорах стороны согласовали межправительственный план мероприятий по основным направлениям сотрудничества на среднесрочную перспективу. Документ подготовлен ведомствами и компаниями обеих стран для реализации договоренностей, достигнутых во время февральского визита в Беларусь премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса. "Уверен, что реализация этого плана действий послужит дальнейшей интенсификации наших отношений в различных сферах взаимного интереса", - заявил белорусский дипломат.

Отдельное внимание на встрече было уделено развитию сотрудничества в оборонной, правоохранительной и пограничной областях. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили взаимодействие по линии Беларусь-ЕС. Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что Латвия заинтересована в активном развитии отношений Беларуси с Европейским союзом и скорейшем подписании сторонами долгожданных документов.-0-