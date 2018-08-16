Беларусь ограничивает ввоз мяса из 10 регионов Китая из-за ящура

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 17 августа вводит временные ограничения на ввоз мяса из 10 регионов Китая из-за ящура. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории провинций Хэнань, Юньнань, Внутренняя Монголия, Гуанси, Шаньси, Гуйчжоу, Хубэй, Аньхой, Нинся-Хуэйский автономный района, Ганьсу зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных ящуром.
В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз из регионов восприимчивых к ящуру животных, мяса, мясопродуктов и другого сырья, полученного от убоя животных, восприимчивых к заболеванию, кожевенного, рогокопытного, кишечного, овчинно-мехового сырья, молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота.
Все ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров отменяются.-0-
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