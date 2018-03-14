Беларусь свяжет торговые маршруты Германии и Китая

14 марта, Баку /БЕЛТА - Trend/. Беларусь разрабатывает торговый маршрут по направлению Германия - Беларусь - Китай. Об этом сказал заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук на международной конференции "Роль парламентских членов в развитии экономического сотрудничества и культурных связей на протяжении Шелкового пути, проводимой при организации Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Баку.

"Нашей целью является создание транспортного зеленого коридора Нюрнберг - Минск - Урумчи. Этот маршрут уже является объектом интереса ряда стран и позволит облегчить транспортировку грузов для Китая и Германии, а также расширить транзитный потенциал Беларуси", - сказал Болеслав Пирштук.

Он отметил, что транзит грузов является важнейшим ресурсом экономики страны. "Каждый год по территории Беларуси перевозится около 100 млн т грузов, что не соответствует и половине реальной пропускной способности белорусских железных дорог", - сказал вице-спикер.

По его словам, республика одна из первых поддержала инициативу Китая по формированию нового Шелкового пути, который послужит развитию широкого спектра секторов стран этого маршрута, и в частности Беларуси, включая сельское хозяйство, технологии, энергетику. "Одним из ключевых факторов развития этих секторов является расширение экспортного потенциала посредством соединения всех стран Шелкового пути в единую транспортную сеть", - отметил Болеслав Пирштук.-0-