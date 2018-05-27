Беларусь удовлетворена ходом переговоров по вступлению в ВТО - Матюшевский

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь удовлетворена ходом переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский в программе "Главный эфир", показанной 27 мая в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы удовлетворены ходом этих переговоров. По сути, в ближайшее время мы, наверное, согласуем нашу позицию со всеми основными участниками, кроме США", - пояснил Василий Матюшевский.

"У США своя особая позиция, которую мы еще будем конкретизировать с ними", - уточнил первый вице-премьер.

Отвечая на вопрос о развитии мировой цифровой экономики, Василий Матюшевский отметил, что Беларусь намерена стать региональным цифровым центром. Это задача на среднесрочную перспективу, и она потребует решения множества вопросов - организационных, инфраструктурных, а также связанных с образованием.

Василий Матюшевский также оценил ситуацию на финансовом рынке Беларуси. По его мнению, сейчас наиболее развит рынок банковских услуг, достаточно активно развивается рынок лизинга, форекса. Еще предстоит поработать над рынком страховых услуг, и у правительства есть соответствующая программа.

"Рынок, о котором следует подумать, - это фондовый. К сожалению, у нас его динамика роста недостаточна, хотя тоже нельзя сказать, что он не развит. По крайней мере, вся инфраструктура фондового рынка у нас работает достаточно эффективно", - добавил он.-0-