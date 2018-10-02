"Белавиа" сможет продавать безбагажные билеты - Минтранс

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" сможет продавать билеты по безбагажным тарифам, для этого планируется в скором времени внести изменения в законодательство, сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак на открытии Белорусской транспортной недели, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша задача, чтобы цены "Белавиа" снижались. По нынешнему законодательству авиакомпания "Белавиа" (или другая белорусская компания) пока не имеет права продавать безбагажные билеты, - отметил Анатолий Сивак. - Задача сейчас - поменять законодательство достаточно быстро, чтобы "Белавиа" могла продавать безбагажный билет, он будет сразу гораздо дешевле".

Минтранс поддерживает внедрение возможности продавать безотзывные авиабилеты, которые нельзя будет сдать. "Мы хотим, чтобы нас поддержали другие партнеры (поскольку не один Минтранс принимает решение, есть Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам), и на каждом рейсе "Белавиа" были билеты, о которых любит писать потребитель "совсем дешевые". Цена таких билетов также может быть увязана с определенной глубиной продаж. Эта система будет похожа на принципы работы лоукостов", - отметил Анатолий Сивак.

Конкретные сроки, когда появятся такие билеты, Анатолий Сивак не уточнил, однако подчеркнул, что Минтранс заинтересован ускорить корректировку законодательства. Развитие сферы авиаперевозок на минувшей неделе обсуждалось в Совмине, после согласования соответствующий план будет утвержден на уровне вице-премьера. "Мы для себя берем месяц, чтобы внести законодательные инициативы", - пояснил он. После внесения изменений в законодательство перевозчик сможет сам определить сроки внедрения безбагажных билетов.-0-