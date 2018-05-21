БелАЗ начнет поставлять самосвалы на Филиппины

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" начнет поставки карьерных самосвалов на Филиппины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"Выход на рынок Филиппин стал возможен благодаря эффективной политике продвижения техники и планомерной работе дилера в юго-восточном регионе планеты - компании BELAZIA PTE. LTD., которая представляет интересы завода с 2011 года", - говорится в сообщении.

При выборе модели карьерного самосвала для Филиппин учитывалось, что они будут задействованы на перевозке известняка для завода корпорации CEMEX - одного из крупнейших в мире производителей цемента. На белорусском предприятии идет сборка шести машин БелАЗ-7555В грузоподъемностью 55 т в тропическом исполнении - с увеличенной платформой, многодисковыми маслоохлаждаемыми тормозами, дополнительными топливными фильтрами.

Филиппины станут 78-й страной мира, где будут работать самосвалы БелАЗ.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности. По результатам 2017 года предприятие занимает вторую строчку в рейтинге производителей карьерной техники по объемам реализации карьерных самосвалов большой грузоподъемности.-0-