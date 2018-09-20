"Белоруснефть" не ожидает дефицита нефтепродуктов в случае ограничения поставок из России

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" не ожидает дефицита нефтепродуктов в Беларуси в случае ограничения их поставок из России, сообщил сегодня заместитель генерального директора "Белоруснефти" Сергей Каморников на международной конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Беларуси: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.

"Дефицита нефтепродуктов мы не ожидаем. Внутренний рынок работал и будет работать стабильно в любых условиях", - заявил Сергей Каморников. Он напомнил, что основная задача концерна "Белнефтехим" - обеспечить стабильность работы внутреннего рынка, как розничного, так и оптового сегмента, промышленных предприятий, которые являются крупными потребителями нефтепродуктов.

При этом он обратил внимание, что "Белоруснефть" никогда не торговала импортными нефтепродуктами. "Все нефтепродукты, которые продаются в нашей сети, являются продукцией белорусского производства - Мозырского НПЗ либо "Нафтана", - сказал заместитель генерального директора "Белоруснефти".

"Могу стопроцентно гарантировать, что на нашей сети ("Белоруснефть". - Прим. БЕЛТА) это не отразится. Структура поставок такова, что и российские операторы АЗС - компании "Лукойл", "Газпромнефть", "Татнефть" большую часть нефтепродуктов продают белорусского производства. Они имеют контакты с нашими перерабатывающими заводами", - добавил Сергей Каморников.-0-