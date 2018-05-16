16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" в 2018 году планирует добыть в Южной Америке около 835 тыс. т нефти, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Около 715 тыс. т нефти предприятие планирует добыть в Венесуэле, примерно 120 тыс. т нефти - в Эквадоре. В пресс-службе отметили, что в среднесрочной перспективе расширение добычи в Южной Америке сосредоточено на действующих активах "Белоруснефти" в регионе.

Венесуэльско-белорусское СП по добыче нефти и газа "Петролера БелоВенесолана" (доля "Белоруснефти" составляет 40%), которое работает в Венесуэле с 2007 года, разрабатывает семь нефтяных и шесть газовых месторождений. С 2008 по 2017 год здесь добыли более 9 млн т нефти и 6,8 млрд куб.м газа.

В Эквадоре с 2013 года действует дочернее предприятие "Белоруснефти" АО "Сервис Ойл Эквадор Эквасервойл С.А.". По контракту с государственной нефтедобывающей компанией Petroamazonas разрабатывается одно нефтяное месторождение - Армадильо Блок 55. Проект вступил в активную фазу. В 2017 году здесь выполнены геологические исследования на основе данных сейсморазведки, спроектированы инженерные коммуникации, по рекомендациям белорусских специалистов построены и введены в эксплуатацию пять нефтяных скважин.

"Во время строительства скважин были открыты три новые залежи нефти с начальными геологическими запасами около 50 млн баррелей, что подтверждает перспективность объекта и значительно превосходит предварительные прогнозы. По итогам года на месторождении добыты первые 25 тыс. т нефти", - рассказали в пресс-службе. На 2018 год здесь запланировано бурение еще четырех скважин, строительство трубопровода и станции подготовки нефти.-0-