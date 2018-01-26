Белорусская экспозиция открылась на Хартумской международной выставке

26 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Арабской Республике Египет Сергей Рачков посетил Республику Судан, в которой он аккредитован по совместительству. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Дипломат принял участие в заседании белорусско-суданской совместной комиссии по сотрудничеству, двустороннем бизнес-форуме и открытии белорусской экспозиции на Хартумской международной выставке.

В ходе встреч главы дипломатической миссии с руководством министерств иностранных дел, нефти и газа, торговли, водных ресурсов, ирригации и электрификации, минеральных ресурсов Республики Судан, штата Хартум, а также с почетным консулом Беларуси в Судане обсуждены актуальные вопросы развития белорусско-суданского сотрудничества.-0-